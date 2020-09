Florenzi è partito da Ciampino per Parigi: oggi visite e firma col Psg

Comincia oggi l’avventura di Alessandro Florenzi al Psg. L’esterno di Vitinia è partito questa mattina poco dopo le 8 con un volo privato da Ciampino direzione Parigi, dove lo aspetta la squadra finalista di Champions. Trattativa in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro. Oggi visite mediche e firma sul nuovo contratto.

Dopo l’esperienza in Spagna al Valencia, nuova tappa all’estero: Florenzi cercherà minuti importanti che gli possano valere la convocazione ai prossimi Europei. Roberto Mancini l’ha sempre convocato e adesso lo seguirà anche in Ligue 1. La Roma non realizza una plusvalenza, ma per il momento risparmia solo i tre milioni netti di ingaggio.