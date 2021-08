Florenzi è del Milan: stamattina la partenza da Ciampino, poi visite e firma

I giallorossi hanno trovato l'accordo con i rossoneri per un prestito con diritto di riscatto

Un'immagine che è diventata quasi ricorrenza. Florenzi lascia Roma per la terza volta in due anni, sperando (lui e i giallorossi) che stavolta sia quella definitiva. L'ex capitano romanista è partito questa mattina con un volo privato da Ciampino, che lo ha portato a Linate. Lo stesso percorso che la scorsa settimana ha compiuto l'ex compagno Dzeko, accasatosi però sulla sponda opposta. Oggi Florenzi farà le visite mediche, poi firmerà con il Milan. L'affare prevede un prestito oneroso da 1,5 milioni più il diritto di riscatto fissato a 4. La speranza di Pioli è averlo a disposizione già per la prima giornata.