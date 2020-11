Florenzi, capitano e sorriso ritrovato a Parigi. E il PSG vuole riscattarlo

Il 13 novembre del 2017 baciava il pallone sull’ultimo calcio d’angolo di Italia-Svezia, macchia nera più recente del calcio italiano. Quel giorno probabilmente Alessandro Florenzi non avrebbe mai pensato che tre anni dopo avrebbe indossato la fascia di capitano della Nazionale e ritrovato il sorriso lontano da Roma. Precisamente in Francia, al Paris Saint-Germain.

E invece proprio sotto la Tour Eiffel e nella città dell’amore, è di nuovo felice. In campo, dove ha giocato quasi tutte le partite, e fuori, dove l’ha aiutato la presenza di ex romanisti come Marquinhos e Paredes e gli altri italiani Verratti e Kean. Nel gruppo si è subito integrato e il Paris Saint-Germain ha già in testa l’idea di riscattarlo. I nove milioni necessari sono una porta aperta per Leonardo e il club parigino, che non avranno problemi a versarli nelle tasche di Trigoria a fine stagione se l’annata di Florenzi dovesse continuare così com’è iniziata.

Florenzi capitano in Nazionale e amico di Neymar e Mbappé

La moglie Ilaria e le due figlie Penelope e Sveva l’hanno raggiunto anche a Parigi, così come avevano fatto a Valencia, perché quella in Francia davvero sembra essere tutt’altro che un’avventura di passaggio. La loro vicinanza l’ha aiutato a mettersi alle spalle la storia finita malissimo con la Roma e con Fonseca. Il portoghese ha spostato su di lui la responsabilità dell’addio in estate.

Quelle frasi in conferenza (“ha deciso lui di andare via, qui sarebbe stato utile”) hanno infastidito non poco Alessandro, che avrebbe preferito che i tifosi conservassero di lui un ricordo immacolato. Ma Florenzi anche dopo esser tornato da Valencia non ha mai pensato di restare davvero, anche mentre si allenava a Trigoria insieme agli altri calciatori rientrati dai prestiti. Poi si sono aperte le porte del Paris Saint-Germain e dire di no è diventato impossibile.

A Parigi è diventato titolare e ha legato anche con i big della squadra come Neymar e Mbappé. Tuchel l’ha scelto tra i titolari in sei partite su nove in Ligue 1 e tre su tre in Champions, segnali di quanta fiducia abbia in lui. Il tecnico sta imparando a conoscere e apprezzare anche la sua duttilità: nell’ultima partita contro il Rennes è stato schierato nei tre attaccanti e non da terzino (come a Roma nel primo Garcia con Totti e Gervinho) vista anche la sua verve nelle partite precedenti. Due gol sono infatti un bottino niente male, considerando che alla Roma ne ha segnati solo 5 dal 2016.

Nella capitale tornerà – a parte per motivi personali, come ovviamente ha già fatto in questi primi mesi – a giugno prossimo, ma con la maglia dell’Italia di Mancini per gli Europei. A quel punto il suo futuro con ogni probabilità sarà già segnato. E parla sempre di più francese.