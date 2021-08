Florenzi ha firmato con il Milan: domani mattina l’ufficialità. Vestirà la 25

L'ormai ex terzino della Roma ha parlato con i dirigenti rossoneri e ha conosciuto i dipendenti del club

Non arriverà stasera l'ufficialità di Alessandro Florenzi al Milan. Secondo 'Sky Sport', infatti, l'annuncio slitterà a domani mattina - verosimilmente prima dell'allenamento delle 11 - per questioni burocratiche. Oggi però c'è stata la prima vera giornata dell'esterno di Vitinia da giocatore rossonero, arrivato stamane a Milano ha poi svolto le visite mediche e in questi minuti è arrivato a Casa Milan e ha firmato il suo contratto. Florenzi ha parlato con i dirigenti rossoneri, ha salutato uno ad uno i dipendenti (gesto molto apprezzato dal club) ed è sembrato davvero molto carico ed emozionato. Dopo il 24 alla Roma, il classe '91 - che si trasferirà in prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale di 5,5 milioni - il terzino campione d'Europa vestirà la maglia numero 25.