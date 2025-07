Flamengo, linea dura sulle voci di mercato: “Parleremo solo tramite i nostri canali ufficiali”

Attraverso una nota ufficiale, riportata dal quotidiano brasiliano Lance, il Flamengo ha voluto mettere un freno alle numerose speculazioni che stanno circolando in questi giorni di calciomercato, soprattutto in merito a possibili cessioni e acquisti, Wesley su tutti: “Considerata la recente ondata di speculazioni durante il mercato brasiliano, il Flamengo ribadisce che commenterà vendite o acquisti solo una volta completate le trattative. Come di consueto, qualsiasi informazione ufficiale verrà diffusa attraverso i canali del club: Flamengo TV, sito web e social media.” Il comunicato arriva in un momento particolarmente caldo per il club carioca, al centro di numerose indiscrezioni, tra cui quelle che riguardano il trasferimento di Wesley alla Roma. Tuttavia, con questa presa di posizione, il Flamengo ribadisce la propria linea di riservatezza, confermando che ogni aggiornamento ufficiale verrà diffuso solo a operazioni concluse.