Feratovic a un passo: la prossima settimana la Roma chiuderà per il giovane difensore

In attesa del closing, la Roma continua a macinare colpi di mercato, tutti per il settore giovanile. Soprattutto per la Primavera e l’Under 19, i giallorossi stanno chiudendo diverse operazioni per rinforzare le formazioni di Alberto De Rossi e Aniello Parisi. Il prossimo dovrebbe essere Amir Feratovic: come riporta ‘tuttomercatoweb.com’, la Roma ha trovato l’accordo col giocatore classe 2002 e con l’NK Bravo. Il difensore sloveno firmerà un contratto quadriennale e la prossima settimana, dopo Ferragosto e dopo il closing, dovrebbe sbloccarsi definitivamente il suo arrivo. Di piede mancino, nei mesi scorsi si era fatto avanti anche l’Hellas Verona.