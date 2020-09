Fenerbahce su Perotti, la Roma chiede 2,5 milioni di indennizzo

La Roma continua a lavorare non solo in entrata, ma anche in uscita per cercare di reperire altri fondi per i colpi che andranno a puntellare la rosa di Fonseca. Come riporta Sky Sport, su Perotti c’è sempre il Fenerbahce ma la società giallorossa avrebbe chiesto un indennizzo di 2,5 milioni euro. Attesa una risposta dal club turco nelle prossime ore, mentre l’argentino è impegnato nel recupero dopo la lesione muscolare rimediata contro il Cagliari e che lo terrà fuori almeno tre settimane.