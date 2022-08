Felix verso l’addio, c’è la conferma di Mourinho: “Non sarà convocato con la Juve”

Le parole dello Special One in conferenza stampa: "C'è un'altissima possibilità che cambi club e non vogliamo rischiare"

Felix è a un passo dall'addio alla Roma e lo ha confermato anche Mourinho in conferenza stampa: "Felix non sarà convocato perché c'è un'altissima possibilità che cambi club e non vogliamo rischiare". L'attaccante ghanese è vicino alla Cremonese e nelle prossime ore dovrebbe svolgere le visite mediche. Il club grigiorosso verserà nelle casse della Roma 6 milioni di euro più 4 di bonus. Afena lascia la capitale e fa spazio a Belotti. Il "Gallo" è atteso a Ciampino dai tifosi e il suo arrivo è previsto in serata o al massimo nella giornata di domani. L'obiettivo del tecnico portoghese è quello di averlo a disposizione per la sfida contro il Monza del 30 agosto.