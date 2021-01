Fazio in uscita: contatti tra Pinto e i dirigenti del Parma

Il Parma torna in pressing importante su Federico Fazio. La dirigenza gialloblù infatti è a stretto colloquio con Tiago Pinto per cercare di chiudere la trattativa e per limare i dettagli dell’affare, per regalare così a D’Aversa il leader difensivo tanto invocato dall’allenatore. Da tempo Federico Fazio è ai margini della rosa romanista e il club è alla ricerca di una sistemazione per alleggerire il monte ingaggi da uno degli stipendi più pesanti della squadra romanista. Il Parma aveva provato a puntellare la retroguardia con un altra vecchia conoscenza della Roma, Medhi Benatia, non riuscendo però a chiudere l’affare per i costi dell’operazione.