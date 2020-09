Fazio dice sì al Cagliari: trattativa in chiusura. Alla Roma 2,5 milioni

Non solo Rick Karsdorp, diretto verso il Genoa. La Roma sta per cedere anche Federico Fazio. Il difensore argentino potrebbe diventare presto un nuovo giocatore del Cagliari, riporta Sky Sport. La trattativa tra i giallorossi e i sardi è in fase avanzatissima. Il Comandante, che è stato una precisa richiesta di Eusebio Di Francesco al suo presidente Tommaso Giulini, ha detto “sì” alla cessione e si trasferirà a titolo definitivo per 2,5 milioni più 0,5 di bonus. I due hanno lavorato insieme nell’anno e mezzo che il tecnico è rimasto a Trigoria e ora si ritroveranno alla Sardegna Arena. Da sistemare gli ultimi dettagli, poi ci sarà la fumata bianca.