Fassi (pres. Talleres): “Bustos vicino all’addio”. Roma e Herta Berlino in pole

Per l’attacco della Roma torna di moda Nehuel Bustos. Il presidente del Talleres Andres Fassi ha annunciato il trasferimento imminente: “Molto probabile il suo addio”. Come riporta Tyc Sports in pole ci sarebbero la Roma e l’Herta Berlino, le due squadre europee che si sono interessate di più. Nonostante la clausola rescissoria da 18 milioni, il momento di crisi ha costretto gli argentini a fissare una base d’asta di 8,5 milioni di euro (10 milioni di dollari).

La Roma è ancora alla ricerca di un vice-Dzeko dopo l’addio di Kalinic. Bustos potrebbe giocare da centravanti, permettendo al bosniaco (qualora dovesse restare alla Roma) di tirare il fiato durante la stagione. Il classe ’98 viene da un anno nel quale ha giocato 46 partite e segnato 16 gol.