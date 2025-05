Fabregas, dalla Germania: è in pole per il Lipsia. Contatti avviati, manca l’accordo

Continuano ad arrivare rumors riguardo al futuro di Cesc Fabregas. L'attuale allenatore del Como, accostato con insistenza negli ultimi giorni alla panchina della Roma, sarebbe finito anche nel mirino del Lipsia. Come riporta Sky Sport De, infatti, il tecnico spagnolo sarebbe tra i candidati in pole per succedere a Löw (ingaggiato a fine marzo e fino al termine della stagione, dopo l'esonero di Rose) al pari di Glasner (oggi alla guida del Crystal Palace). In particolare ci sarebbero già stati i primi contatti, ma non si sarebbe ancora arrivati a un accordo come neanche a un rifiuto da parte dei due allenatori. Nel caso in cui quest'ultimo scenario dovesse diventare realtà, comunque, il Lipsia ha pronto un 'Mister X' come alternativa.