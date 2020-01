Everton su Under, contatti con l’entourage: la Roma chiede 40 milioni

L’Everton mette nel mirino Cengiz Under. Secondo quanto riporta Dean Jones di Bleacher Report, i Toffees avrebbero già avviato i contatti con l’entourage del turco per capire la fattibilità dell’affare. Il classe ’97 viene da un 2019 tutt’altro che esaltante: da agosto ha totalizzato 10 presenze con un solo gol realizzato (contro il Genoa). Il giocatore sembra fuori dai piani di Fonseca e i giallorossi sono pronti a sedersi al tavolo delle trattative con una richiesta vicina ai 40 milioni di euro. Under si allontana quindi dalla capitale, con Carlo Ancelotti che potrebbe rispolverare il talento del turco nel suo classico 4-4-2.