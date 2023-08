Enso Gonzalez, l’agente: “Lo voleva la Roma. Ora è quasi fatta con il Wolverhampton”

La Roma in gran segreto, ha lavorato all'acquisto di Enso Gonzalez, ala sinistra del Club Libertad Asuncion. A rivelarlo è stato direttamente l'agente del calciatore Pedro Aldave in un'intervista rilasciata al programma televisivo paraguaiano Cardinal Deportivo dove però ha anche aggiunto come il trasferimento del suo assistito al Wolverhampton, sembra ormai cosa fatta: "Hanno lavorato in silenzio. Lo voleva anche la Roma, c'erano diverse squadre interessate. Ho avuto un incontro in Italia ma i rapporti tra il Libertad e la Premier League hanno reso le cose più semplici". Queste le prime parole di Pedro Aldave che ha poi concluso: "Mancano alcune cose ma siamo sulla buona strada per farlo giocare in Premier. Il Wolverhampton lo segue da 4 mesi". Enso Gonzalez è un esterno sinistro classe 2005 (18 anni) che ha già disputato 39 match ufficiali realizzando anche 3 gol e 2 assist.