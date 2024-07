En-Nesyri, dalla Turchia: la Roma offre meno ma lo stuzzica, ultimatum dal Fenerbahce

Si è scaldata la pista En-Nesyri. L'attaccante del Siviglia è un'occasione di mercato importante per la Roma, a caccia di un giocatore affidabile che magari non costi più di 25 milioni. Gli andalusi ne chiedono 20 per il marocchino che è in scadenza, ma su di lui c'è soprattutto il Fenerbahce che gli offre un ricco contratto. Non quanto quello degli arabi dell'Al Qadsiah, che si sono spinti addirittura fino a 10 milioni, ma che il giocatore avrebbe respinto. Come riportano diversi organi di stampa turchi come 'Fotomac' e 'Aspor', dopo aver trovato già gli accordi sia col giocatore (4,5 milioni di ingaggio) che con il Siviglia (a circa 16 più bonus per arrivare a 20), l'inserimento della Roma ha cambiato le carte in tavola. I giallorossi offrono meno (circa 3,5 milioni), ma ovviamente rappresentano uno step in avanti nella sua carriera a differenza del Fenerbahce di Mourinho. La presenza del club capitolino ha stravolto tutte le certezze del calciatore marocchino, quasi confondendolo dopo che sembrava fatta per il suo trasferimento in Superlig. La società gialloblù ha concesso una settimana in più a En-Nesyri per prendere la sua decisione, poi andrà su altri profili. In Francia già ne hanno rilanciato qualcuno per i turchi, come Thijs Dallinga, classe 2000 del Tolosa.