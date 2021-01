El Shaarawy, Roma prima scelta ma la Fiorentina è opzione gradita. Giallorossi anche su Vlahovic

Il calciomercato della Roma potrebbe essere legato a quello della Fiorentina. A partire da Dusan Vlahovic e la questione rinnovo: il serbo è stato accostato spesso ai giallorossi e ora il procuratore del giocatore sta prendendo tempo con i viola. Commisso proverà a convincerlo, la società viola resta ottimista e comunque c’è ancora un contratto di due anni e mezzo. Nessun ultimatum all’orizzonte. Sulle piste di Vlahovic – scrive ‘La Gazzetta dello Sport‘ – s’è messa la Roma che ha cercato di acquistarlo in estate e ora segue con attenzione l’evolversi della trattativa.

Non solo, perché l’altro nome è quello di Stephan El Shaarawy. Daniele Pradè aspetta di sapere quale squadra sceglierà Cutrone e sta cercando una seconda punta adatta a giocare proprio con Vlahovic. Uno dei giocatori che il diesse segue con particolare interesse è El Shaarawy. Il Faraone ha deciso di tornare in Italia dopo l’esperienza cinese. E cerca una squadra che gli offra la possibilità di giocare con continuità per mettersi in mostra con il ct Mancini. La Fiorentina sa che la prima scelta di El Shaarawy è la Roma, un ritorno al passato. Ma se la trattativa dovesse arenarsi o complicarsi sarebbe pronta a intervenire. Sapendo che, per l’attaccante, Firenze è una soluzione gradita. Anche per la presenza in panchina di Prandelli. Un’altra opzione porta a Caicedo, in rottura con la Lazio, ma per la Fiorentina non è la prima scelta pensando all’età e alla richiesta economica del giocatore.