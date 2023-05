El Shaarawy, rebus rinnovo: priorità alla Roma, ma il Milan resta una possibilità

El Shaarawy chiama la Roma. Il Faraone, ieri in gol contro la Fiorentina, ha il contratto in scadenza il 30 giugno e nei giorni scorsi c'è stato un incontro tra il fratello-procuratore Manuel e il gm Tiago Pinto. La promessa con cui si sono lasciati è quella di ritrovarsi attorno a un tavolo per discutere dell'eventuale rinnovo dopo la fine della stagione. Per l'esterno classe '92 la priorità resta la Roma, ma è consapevole che tra le possibilità c'è anche quella di ritrovarsi svincolato. E in quel caso, come scrive 'calciomercato.com', il Milan sarebbe pronto a fiutare l'occasione. Per El Shaarawy sarebbe un ritorno, a quasi dieci anni di distanza, con Maldini e Massara a caccia di un nuovo vice-Leao.