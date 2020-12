El Shaarawy può tornare in Italia: è stato proposto alla Fiorentina

La pista El Shaarawy si è sensibilmente raffreddata per la Roma, ma il Faraone potrebbe comunque tornare in Italia. A pensarci è la Fiorentina, alla ricerca di rinforzi in attacco, visto che Cutrone sembra destinato all’addio, cercato da Bologna e Torino. Il borsino viola vede Caicedo e Piatek tra i nomi più caldi, con Gomez fino ad ora semplicemente una suggestione. Poi c’è la questione El Shaarawy: come riporta ‘La Nazione’, negli ultimi giorni è stato nuovamente proposto a Pradé dopo il tentativo di agosto e la trattativa per il ritorno alla Roma. A gennaio lo scenario può cambiare nuovamente, il nome del giocatore casse ’92 dello Shanghai Shenhua potrebbe tornare d’attualità per la Fiorentina già durante le feste.