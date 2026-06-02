El Shaarawy è negli Stati Uniti a godersi le vacanze insieme alla moglie Ludovica Pagani. Ma la sua testa, e quella dei tifosi della Roma, è ancora ferma a Verona. A quel gol dal doppio significato: Champions e addio. Un saluto emozionante. Da film. Di quelli che sembrano scritti in anticipo. Ora, però, è il momento di tornare alla realtà. El Shaarawy non ha ancora rinnovato con la Roma e il suo futuro resta tutto da scrivere. La volontà del Faraone è chiara: rimanere in Italia. Rimanere in Serie A. Le occasioni non mancano. Da settimane il Venezia segue con attenzione la situazione ed è tra i club più interessati all'esterno. Ma non c'è soltanto la squadra veneta. Come riporta La Gazzetta dello Sport, anche la Fiorentina ha messo gli occhi sul giocatore. Paratici è alla ricerca di occasioni a parametro zero e sta monitorando diversi profili, tra cui anche quello di Kostic. El Shaarawy è uno di questi. Le prossime settimane saranno decisive. Il Faraone è pronto a ripartire.