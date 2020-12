El Shaarawy lontano: fredda la pista del ritorno in giallorosso

Stephan El Shaarawy si allontana dalla Roma. L’azzurro in forza allo Shanghai Shenhua, dopo essere stato vicino ad un ritorno in giallorosso, sembra essere ora più distante. I contatti tra le parti, secondo quanto riportato da “La Repubblica”, si sarebbero raffreddati. Il tempo per il ritorno a Trigoria ci sarebbe, dal momento che il calciomercato aprirà il 4 gennaio in Italia, ma la trattativa al momento è ferma.

Il giocatore ora si trova a Dubai e si allena da solo, in attesa di novità. El Shaarawy ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022 con i cinesi, che non hanno intenzione di cederlo in prestito secco. Su di lui ci sono altri club, tra cui la Fiorentina.