El Shaarawy, tampone ancora positivo: slittano nuovamente le visite mediche

Slitta ancora il ritorno a Roma di Stephan El Shaarawy. Il test effettuato stamattina alle 8 ha dato nuovamente esito positivo. Per questo motivo, il Faraone sarà costretto a continuare il suo periodo di isolamento in un hotel dell’Eur, almeno fino a domani, quando si sottoporrà a un nuovo tampone. Una volta avuto il via libera, farà subito tappa a Villa Stuart dove è atteso per le visite mediche di rito. Il passo successivo sarà poi Trigoria, per la firma sul contratto di due anni e mezzo (3,5 milioni l’ingaggio) e le prime dichiarazioni. La speranza è sbrigare rapidamente le ultime pratiche, per provare a strappare la prima convocazione già domenica contro il Verona. Con il caso Dzeko che tiene fermo il bosniaco e le condizioni non ottimali di Mkhitaryan e Pedro, la presenza di El Shaarawy sarebbe una manna dal cielo.