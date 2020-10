El Shaarawy, affare in salita per il ritorno alla Roma

Prima vicini, poi lontani. Nel classico tira e molla del calciomercato. Si complica per la Roma la missione per il ritorno di El Shaarawy, con l’esterno dello Shanghai Shenhua che potrebbe così non riabbracciare l’amato giallorosso. Un affare in salita a causa dell’alto ingaggio che il Faraone percepisce attualmente in Cina, circa 16 milioni di euro. La Roma infatti avrebbe richiesto un prestito gratuito, cercando di convincere sia lo Shanghai Shenhua ad accollarsi gran parte dello stipendio di El Shaarawy sia lo stesso calciatore a ridursi l’ingaggio. Missione difficile, quasi impossibile, con il nodo definitivo che verrà sciolto in queste ultime concitate ore di mercato.