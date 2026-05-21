Domenica pomeriggio, al triplice fischio della vittoria nel derby contro la Lazio, c'è un giocatore della Roma a cui è stato riservato un trattamento speciale. Era Stephan El Shaarawy, che ha vissuto la sua ultima partita all'Olimpico dopo 10 anni in giallorosso. Il contratto del Faraone infatti, in scadenza il 30 giugno, non verrà rinnovato e il numero 92 saluterà definitivamente la Capitale. Il suo futuro però, salvo sorprese, dovrebbe continuare a essere in Serie A. In particolare, come riportato da TrivenetoGoal, il neopromosso Venezia vuole costruire una rosa affidabile per la prossima stagione e avrebbe scritto il nome del 33enne sul taccuino dei calciatori nel mirino. Il club arancioneroverde avrebbe già avviato i primi contatti con l’entourage di El Shaarawy per valutare la fattibilità dell’operazione. Al momento si tratterebbe di un semplice sondaggio esplorativo, ma l'interesse della società lagunare per il Faraone sarebbe concreto.