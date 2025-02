Ecco Gourna-Douath il “falconiere”: muscoli, tecnica e quel paragone con Pogba

Arriva dal Salisburgo in prestito con diritto di riscatto. Mediano francese dalle buone doti atletiche, sarà il sostituto numerico di Le Fée

Redazione 3 febbraio - 19:53

La Roma è scatenata sul mercato nell'ultimo giorno della finestra invernale. Dopo gli arrivi di Nelsson in mattinata e Salah-Eddine, atteso in serata a Ciampino, Ghisolfi ha chiuso anche per Lucas Gourna-Douath, centrocampista francese del Salisburgo. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto ed è atteso anche lui nelle prossime ore nella Capitale. Un acquisto che va a sostituire numericamente Enzo Le Fée, andato al Sunderland un paio di settimane fa, e che è proiettato in ottica futura vista la giovane età del ragazzo (classe 2003).

Dal Saint-Etienne al Salisburgo — Lucas Gourna-Douath nasce a Villenueve Saint-George, nei pressi di Parigi, e muove i suoi primi passi nel mondo del pallone nel Saint-Ètienne, dove trascorre tutto il periodo delle giovanili fino ad approdare in prima squadra dove viene candidato da Don Balon come uno dei migliori 50 giovani in giro per il mondo. Paragonato a Pogba nel luglio del 2022 si trasferisce al Salisburgo. Ha origini centroafricane ma è francese di nazionalità ed è sempre stato nel giro della nazionale transalpina, dall'U16 fino all'U21, con cui ha esordito lo scorso ottobre. In questa stagione ha disputato 23 partite totali tra campionato, coppa e Champions League, mettendo a referto 1 gol e 2 assist. Nell'ottobre del 2023, è stato incluso nella lista dei 25 finalisti del premio European Golden Boy, assegnato dal quotidiano Tuttosport al miglior giocatore Under-21 militante in un campionato europeo.

Quantità e sostanza — I numeri parlano chiaro. Non è un centrocampista da gol e assist, ma piuttosto un mediano di quantità che potrà dare una mano a Ranieri per far rifiatare Paredes o Koné. Gioca abbastanza lontano dalla porta ed è un recuperatore di palloni per natura (2.8 palle recuperate a partita, dati Sofascore). Aggredisce l'avversario al momento giusto e si posiziona nelle linee di passaggio per poi far ripartire l'azione con velocità grazie alla sua ottima visione di gioco. Abile nei contrasti sia a terra che aerei (3.3 contrasti vinti a partita). Nonostante la giovane età ha già maturato una buona esperienza internazionale che sarà utile a Ranieri (21 presenze in Champions League), affrontando squadre di altissimo livello: solo quest'anno Real Madrid, PSG e Leverkusen.

Dalla palestra alle corse nel deserto — Il 21enne francese mostra una spasmodica attenzione alla linea fisica e agli allenamenti in palestra, come suggeriscono i numerosi post sul suo profilo Instagram. Nel tempo libero ama dilettarsi in hobby stravaganti e suggestivi. Il suo "inverno tipo", infatti, non è sulla neve nei vari impianti sciistici, ma nel deserto con un quad o una dune buggy. In una delle sue ultime uscite il giovane Lucas si è riscoperto anche "falconiere", ma adesso è meglio che metta da parte questa passione nella sponda giallorossa del Tevere.

