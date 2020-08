Ecco chi sono Mazraoui e Gavric: con Friedkin e Fonseca largo ai giovani

La Roma comincia a muoversi sul mercato. Nei prossimi giorni l’urgenza principale sarà quella del direttore sportivo, ma per Fonseca la linea da seguire è quella di trovare giovani talenti da valorizzare. I primi due nomi – riporta Gazzetta.it – sono quelli del terzino destro dell’Ajax Noussair Mazraoui e l’ala sinistra della Stella Rossa Zelijko Gavric.

Il primo, 22 anni, è un nazionale marocchino. Costa circa dieci milioni di euro e di lui a Trigoria apprezzano soprattutto la duttilità, considerando che può giocare anche a tuttafascia e volendo anche dall’altra parte, a sinistra. Di più, l’Ajax a volte lo ha schierato anche in mezzo al campo, come centrocampista centrale, soprattutto nella squadra B, dove in due anni ha segnato 12 gol.

Gavric, 19 anni, è un giovanissimo talento della Stella Rossa. A segnalarlo a Trigoria è stato il connazionale Aleksandar Kolarov, considerando che il fratello Nikola ne è l’agente. Su di lui ci sono anche Fiorentina e Atalanta e il prezzo oggi è circa 5 milioni di euro. Il suo contratto scade nel 2023, dovesse arrivare alla Roma verrebbe vagliato subito da Fonseca nel ritiro pre-campionato, per poi capire se puntarci davvero fino in fondo o magare fargli fare una stagione in prestito altrove.