È fatta per Villar al Granada: alla Roma 1,5 milioni più il 30% sulla rivendita

Lo spagnolo dice addio ai giallorossi e torna in Liga: chiusa l'operazione per la cessione a titolo definitivo

La Roma cede anche l'ultimo esubero. Dopo Vina e Shomurodov, saluta i giallorossi Gonzalo Villar che torna in Spagna. Come riporta 'Sky Sport', è fatta per la cessione del centrocampista spagnolo al Granada. La trattativa andava avanti da diversi giorni e si era complicata per la ditanza da offerta e richiesta. In queste ore Tiago Pinto ha chiuso l'operazione, con il classe '98 che andrà a giocare in Liga a titolo definitivo: alla Roma 1,5 milioni di euro più il 30% sulla futura rivendita.