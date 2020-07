Dzeko-Vecino, gli intermediari provano lo scambio. La Juventus propone Higuain

Il futuro di Edin Dzeko alla Roma sembra tornato in bilico, con un contratto da 7,5 milioni di euro a stagione per altri due anni che sulle casse del club pesa e non poco. Per questo negli ultimi giorni si è parlato di nuovo di un assalto dell’Inter di Antonio Conte o della Juventus, con Paratici che da sempre apprezza il bosniaco. Secondo Eleonora Trotta, giornalista de ‘Il Messaggero’ su Twitter, alcuni intermediari hanno provato a impostare uno scambio con Matias Vecino. La Juve, invece, offre Gonzalo Higuain, ma l’idea non piace alla Roma. In caso dovesse andare via da Trigoria, in ogni caso, Edin Dzeko – il cui cartellino è valutato 15 milioni – vorrebbe lo stesso ingaggio attuale.