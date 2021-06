Dzeko torna a Roma, tifosi divisi: “Meglio lui di Belotti”. “No, serve gente nuova”

Ultimi giorni di vacanza in Croazia per il bosniaco, atteso entro una settimana nella capitale. Insieme a Mourinho e alla Società deciderà se rimanere o meno in giallorosso

Claudia Belli

Dopo le vacanze tra Bosnia, Dubai, Turchia e Croazia, Edin Dzeko sta per tornare a Roma. Nei prossimi giorni, entro la fine della prossima settimana, l'attaccante rientrerà nella Capitale per decidere il suo futuro. Il bosniaco è in scadenza di contratto nel 2022 e insieme a Mourinho (anche lui in arrivo) e alla Società deciderà se ci sono i margini per rimanere in giallorosso. Su questo i tifosi si dividono. C'è chi vorrebbe che restasse (anche perché le alternative non convincono) e chi invece pensa che dopo 6 anni la Roma ha bisogno di cambiare.

Permanenza Dzeko, i tifosi si dividono

I tifosi si dividono in due fazioni: chi spera che Dzeko possa trovare stimoli nuovi con Mourinho e chi invece pensa che il capitolo alla Roma debba essere chiuso. Per ritornare in Champions serve un centravanti che possa garantire circa 20 gol a stagione, e al momento il bosniaco non sembra essere l'uomo adatto. Lo pensa Gaetano, che scrive: "Direi che può bastare! Grazie di tutto! Ma una punta della Roma deve fare almeno 20/22 gol a stagione (solo in campionato)!". Anche Maurizio è dello stesso avviso e pensa ai numeri dello scorso campionato: "Il suo ciclo non è finito, ma abbondantemente finito, bastano i numeri impietosi degli ultimi anni, che fanno da contraltare a un ingaggio da Cristiano Ronaldo". Un pensiero va inevitabilmente al sostituto di Dzeko qualora partisse. Tra i diversi nomi in lista c'era quello di Belotti, che però non convince Fabio: "Se il sostituto è Belotti, bisogna rinnovare Dzeko per altri 10 anni". L'altra metà della piazza invece non vorrebbe mai lasciar andare via il Cigno di Sarajevo, che in questi anni ha preso sulle spalle la squadra tanto da diventare il terzo miglior marcatore della storia giallorossa, alle spalle di Totti e Pruzzo. Joel afferma: "Il terzo miglior marcatore nella storia del club andrebbe onorato dandogli la possibilità di restare e magari anche essere salutato all'Olimpico a fine carriera". Cosimo non ha dubbi: "Dzeko tutta la vita". Bruno spera nell'effetto Mourinho anche sul bosniaco: "Resta con noi Dzeko, con Mourinho ti rilancerai sicuramente".

Le opzioni per il futuro

L'ultima stagione non è stata delle migliori, complice anche la rottura di gennaio con Paulo Fonseca, che gli è costata la fascia da capitano e la titolarità in campo. Ma ora con Mourinho la storia potrebbe essere diversa, a patto che il numero 9 torni ad essere il bomber che a Roma conoscono: nell'ultima stagione il rendimento è stato ai minimi storici, con 13 gol all'attivo (in campionato solo 7) e 5 assist. Numeri lontani anche solo dall'anno precedente, quando in Serie A mise a segno 16 reti e 11 assist. Dzeko parlerà presto con la Società e potrebbe decidere di rimanere allungando di un anno il contratto e spalmando di conseguenza l'ingaggio. Oppure potrebbe andare via. Il Fenerbahce è l'ipotesi più remota, anche se negli ultimi giorni i tifosi l'hanno chiamato a gran voce intasando il suo profilo Instagram. In America c'è l'opzione Los Angeles Galaxy, mentre anche in Italia non disdegnerebbero del bosniaco. Il contratto è in scadenza nel 2022 e l'ingaggio non è indifferente: 7,5 milioni che pesano sulle casse del club, alla ricerca di un ridimensionamento sotto questo punto di vista.