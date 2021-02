Dzeko-Roma, a giugno può esserci l’addio: i giallorossi pensano a Edouard

Le strade di Roma e Dzeko potrebbero dividersi per sempre a giugno. Il bosniaco, a un passo dall’addio già a gennaio e lo scorso settembre, potrebbe cercare una nuova squadra dove chiudere la carriera. Come riporta Leggo, il gm Tiago Pinto è già al lavoro per trovare un giocatore che possa ricevere la sua eredità. Tra i candidati c’è anche il 23enne del Celtic Odsonne Edouard. Il centravanti francese, già accostato ai giallorossi e seguito pure dal Milan ha un costo di circa 30 milioni di euro. In stagione ha segnato 17 gol in 28 match giocati.