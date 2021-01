Dzeko ancora nei pensieri della Juventus: offerto Khedira alla Roma

Un amore mai sopito, quello della Juventus per Edin Dzeko. I bianconeri, vicinissimi al centravanti della Roma già la scorsa estate, sarebbero tornati in queste ore alla carica per il giocatore studiando le contropartite da inserire nell’affare. Secondo quanto riportato da La Stampa, oltre a Bernardeschi il club torinese avrebbe proposto al club capitolino anche Sami Khedira. Il centrocampista tedesco è da tempo ai margini del progetto tecnico e da tempo cerca una squadra in cui rilanciarsi. Per Dzeko una vera exit strategy ancora non c’è, ma la Juventus è pronta a premere sull’acceleratore.