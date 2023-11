Dybala, tra rinnovo e sirene arabe: la Joya attende sviluppi per il prolungamento

L'interesse dell'Arabia Saudita su Paulo Dybala è vivo e forte e secondo quanto riportato da Calciomercato.com due club sono tornati sul numero 21. La stella argentina in estate aveva chiarito ogni dubbio dicendosi fortemente coinvolto dal progetto della Roma, ma è anche vero che c'erano aspettative diverse su quello che è il trattamento dei Friedkin verso la Joya. L'attaccante giallorosso vorrebbe che l'attuale ingaggio di 4,5 milioni di 1,5 di bonus facilmente raggiungibili fosse innalzato nella prossima proposta di contratto. L'accordo che lega Dybala e la Roma scade nel giugno del 2025 e le trattative per il rinnovo vanno avanti da diverso tempo, Tiago Pinto ha il compito di convincere l'argentino a prolungare questa storia d'amore. La clausola di soli 12 milioni valevole per l'estero renderebbe vita facile ai club arabi che certamente non vacillerebbero minimante per l'acquisto del campione del mondo. Nelle prossime settimane si attendono sviluppi sul forte rinnovo, nel caso in cui il giocatore non fosse convinto le sirene arabe si farebbero sempre più vicine.