Dybala-Roma, previsto oggi un incontro tra Pinto e l’entourage del giocatore

Il g.m. giallorosso da Milano potrebbe raggiungere Torino per vedere Jorge Antun e Carlos Novel

Dopo la telefonata di Mou, ecco l’affondo di Pinto . O, quantomeno, il tentativo di andare a capire che margini ci siano davvero per cercare il colpo a sorpresa dell’estate giallorossa: Paulo Dybala . Ed ecco perché oggi, come riporta Andrea Pugliese su Gazzetta.it , ci sarà un contatto tra il general manager giallorosso Tiago Pinto e l’entourage del giocatore.

Doveva essere una videoconferenza, potrebbe essere anche un incontro di persona , con il dirigente romanista che da Milano potrebbe raggiungere Torino per vedere de visu Jorge Antun e Carlos Novel, rispettivamente agente e responsabile marketing del giocatore. Con loro dovrebbe esserci anche Fabrizio De Vecchi, intermediario dell’operazione e persona molto vicina ai destini della Joya.

Sul piatto della bilancia c’è ovviamente il futuro di Dybala e la corte della Roma, che in queste ore sta diventando sempre più serrata, sfruttando anche l’impasse degli ultimi giorni tra Paulo e l’Inter (che resta comunque la sua opzione preferita, ma non certo da aspettare in eterno).

Secondo quanto riporta Repubblica.itDybala ha aperto alla destinazione: la Roma gli piace, più di altre piste a cui invece ha detto "no". In questi giorni ha avuto contatti diretti con Mourinho e con Tiago Pinto, il general manager romanista rimasto in Italia - mentre la squadra è in Algarve - proprio per provare a chiudere la trattativa.