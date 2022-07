Dybala-Roma dipende da Zaniolo. Per il Napoli ostacolo diritti d’immagine

Paulo Dybala continua ad alimentare i sogni di mercato in Serie A. Il suo futuro è ancora in bilico, la Roma ci pensa come possibile colpo ad effetto che farebbe parecchio contento anche Mourinho. I giallorossi sono pronti a farsi sotto, ma al momento - sottolinea 'Sky Sport' - il suo eventuale arrivo nella capitale è legato alla cessione di Zaniolo. Ma ad ora la Juventus non ha presentato ancora offerte ufficiali, per cui la situazione resta bloccata. L'altra squadra interessata è il Napoli, ma in questo caso c'è un altro scoglio, ovvero i diritti d'immagine. In ogni trattativa De Laurentiis ne 'pretende' il 100%, cosa che anche in passato ha rappresentato spesso un ostacolo non semplice da superare. Dybala li ha già ceduti in passato a un'altra società e al momento hanno un valore di più di 1 milione di euro. E questo potrebbe essere un aspetto che allontana la Joya dal Napoli.