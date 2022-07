Dybala-Roma, attesa per l’annuncio: ancora da definire gli ultimi dettagli – LIVE

Manca poco e Paulo Dybala verrà annunciato al mondo come nuovo giocatore della Roma. Ieri l'arrivo in Portogallo e le visite mediche, la scelta della maglia e l'incontro con Mourinho e i compagni. Oggi è il giorno della firma e dell'ufficialità per il nuovo numero 21 giallorosso. Un affare chiuso in poco tempo grazie al pressing e il lavoro di tutta la società, che porterà l'argentino a firmare - da svincolato - un contratto triennale con opzione per il quarto a circa 6 milioni a stagione tra parte fissa e bonus. L'attesa sta per finire: ancora pochissimo e Paulo Dybala sarà a tutti gli effetti un calciatore della Roma. Su Forzaroma.info tutti gli aggiornamenti della giornata.