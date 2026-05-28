In attesa di conoscere il proprio futuro, Paulo Dybala si trova in vacanza in Argentina, precisamente a Buenos Aires. Secondo quanto riportato da TyC Sports Paredes lo ha invitato alla Bombonera per la partita di Copa Libertadores tra Boca Juniors e Universidad Catolica. I gialloblu devono vincere per ottenere il pass per il turno successivo (calcio d'inizio alle 2.30 ora italiana) e questa sera avranno un tifoso in più. L'ex centrocampista giallorosso proverà ancora una volta a convincere l'amico a trasferirsi in Argentina, ma la firma per il rinnovo con la Roma è ormai ad un passo. Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra Ryan Friedkin e l'agente del giocatore. Filtra ottimismo per la fumata bianca.