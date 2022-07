Dybala, la spinta di Boniek: “Sarebbe fantastico sia per lui che per la Roma”

Il vicepresidente dell'Uefa, così come Totti, non ci pensa due volta e porterebbe subito la Joya in giallorosso. Ora tocca alla Roma

Dopo l'indizio (scherzoso) su Cristiano Ronaldo ecco un nuovo commento di Zibì Boniek sul mercato. E stavolta nello specifico su quello della Roma. In un tweet l'ex campione polacco oggi vice presidente Uefa ha parlato così di Paulo Dybala che dopo aver annunciato il suo addio alla Juventus, si trova ancora senza squadra: "Dybala a Roma? Sarebbe fantastico sia per lui che per la Roma". Un altro endorsement importante per la Joya dopo quello di Totti di qualche giorno fa. Fatto peraltro da un ex giocatore che è passato proprio dalla Juve alla Roma. Ora sta a Pinto e ai Friedkin far felice tutta una città e ovviamente Mourinho che lo chiede da tempo.