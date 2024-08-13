A Roma è ufficialmente scoppiato il caso Paulo Dybala. Il casus belli è l'offerta recapitata all'argentino dell'Al Qadsiah che gli avrebbe proposto un contratto faraonico per i prossimi 5 anni. L'offerta è stata però rispedita al mittente con Dybala che vorrebbe rimanere a Trigoria la prossima stagione. Il club però la pensa diversamente e spingerebbe per la sua cessione che gli permetterebbe di risparmiare i soldi dell'ingaggio (oltre al prezzo del cartellino) per poi reinvestirli sul mercato. Per questo motivo a Cagliari è molto probabile che Dybala siederà in panchina (come successo contro l'Everton) con Soulé schierato a destra in quello che sarebbe "il suo ruolo".