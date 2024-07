Dybala e il nodo futuro: la clausola, il rinnovo automatico, l’Arabia e il matrimonio

Paulo Dybala continua ad agitare i sonni dei tifosi della Roma, che sperano di vederlo il più a lungo possibile con la maglia giallorossa. Ma il suo futuro è inevitabilmente incerto come impone il suo contratto in scadenza tra 11 mesi. La clausola rescissoria è tornata attiva in questo mese di luglio 2024 ed è ancora di 12 milioni di euro per i club esteri. Ad ora nessuno si è fatto avanti, al netto dei semplici interessamenti legati ad Atletico Madrid e alla Premier League. Nulla di concreto insomma. Così come non c'è all'orizzonte un vero e proprio percorso che può portare al rinnovo per l'argentino, che dopo aver smaltito la delusione per la mancata convocazione in Copa America si è rimesso agli ordini di De Rossi nel ritiro di Trigoria. In questo momento Dybala si concentra sul campo, con l'obiettivo di ridurre al minimo i problemi fisici durante la stagione, e ovviamente sul matrimonio con la sua Oriana in programma il 20 luglio a Buenos Aires.