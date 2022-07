Dybala, clausola da 20 milioni ma la Roma può bloccarla: i dettagli del contratto

Paulo Dybala è un giocatore della Roma, con un contratto fino triennale al 2025 ma con qualche dettaglio particolare. A riportarli è 'Sky Sport', secondo cui l'argentino percepirà 4,2 milioni netti più bonus (4 milioni le commissioni) e non ci sarà invece l'opzione di rinnovo per il quarto anno. Non solo, se la Joya dovesse lasciare la Roma prima della scadenza del contratto, il club capitolino non dovrà versare la parte di commmissione corrispondente agli anni non 'rispettati'. Grande attenzione alla clausola rescissoria, che ammonta a circa 20 milioni di euro, che per l'entourage era imprescindibile anche nelle trattative con Inter e Napoli.