Dybala all’Inter, Marotta non si sbilancia: “Vediamo”

In queste settimane si è parlato parecchio Paulo Dybala, in primis in chiave Inter ma con la suggestione Roma ricorrente soprattutto negli ultimi giorni. L'argentino ha preso tempo, i nerazzurri restano comunque in pole rispetto anche alla soluzione estera come l'Atletico Madrid. A margine dell'assemblea di Lega, l'ad dell'Inter Beppe Marotta non si è sbilanciato ai microfoni dei cronisti: "Vediamo", ha risposto alla domanda su Dybala. Come sottolinea 'gazzetta.it', la tavola è apparecchiata con i nerazzurri, per un accordo da 7 milioni a stagione bonus compresi, ma serve prima che dica addio Alexis Sanchez. Sul cileno Galatasaray e Siviglia, che però non hanno intenzione di pagare lo stesso ingaggio che il giocatore percepisce all'Inter.