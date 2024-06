Douglas Luiz, l’obiettivo della Juve poteva giocare a Roma. Il retroscena su Monchi

Il brasiliano fu offerto ai giallorossi per 10 milioni nel 2017 ma il ds spagnolo decise di non affondare il colpo

Douglas Luiz è da tempo al centro di voci di mercato in orbita Juventus con i bianconeri che sembrano molto vicini a chiudere l'accordo cedendo all'Aston Villa i cartellini di Iling Junior e Barrenechea con l'aggiunta di un conguaglio. Il brasiliano, che ad oggi rappresenta uno dei centrocampisti migliori in Europa nel suo ruolo, fu clamorosamente vicino alla Roma quando il giocatore aveva solo 19 anni, nel 2017. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, l'allora direttore sportivo giallorosso, Monchi, decise di non affondare il colpo per il giocatore che fu offerto ai capitolini per 10 milioni di euro. Il classe '98 si trasferì poi dal Vasco de Gama al Manchester City che poi lo girò in prestito al Girona. Oggi il suo valore di mercato si aggira intorno ai 70 milioni di euro.