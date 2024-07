Doué rifiuta il Galatasaray: situazione in stand-by. E la Premier si inserisce

Il terzino del Rennes - accostato anche alla Roma - sembrava diretto in Turchia, ma ha rifiutato in extremis mentre lo Strasburgo non ha accontentato le sue richieste

È un mercato di colpi di scena, soprattutto in Francia. L'ultimo protagonista è Guela Doué, terzino del Rennes accostato anche alla Roma che era ormai a un passo dal Galatasaray. Come riporta 'footmercato.net', però, il giocatore avrebbe rifiutato in extremis i turchi così come lo Strasburgo - l'altra principale pretendente - non ha raggiunto le richieste dell'esterno. Ad ora la situazione è in stand-by e nel frattempo si è inserito anche un club inglese.