Dopo Wijnaldum contatti per Torreira, ma prima bisogna sfoltire gli esuberi

Il centrocampista ha il contratto in scadenza nel 2023 e l'Arsenal potrebbe lasciarlo partire per circa 10 milioni di euro

Dopo un periodo di stop, il calciomercato della Roma è ripartito alla grande. Dopo aver ingaggiato Paulo Dybala e trattato Wijnaldum, il gm romanista Tiago Pinto avrebbe trovato si starebbe informato su Lucas Torreira. Secondo quanto riporta calciomercato.it, ieri ci sono stati nuovi contatti per sondare la fattibilità dell'operazione, ma prima dovrà e sarà necessario vendere uno dei tanti esuberi del reparto. Torreira ha il contratto in scadenza nel 2023 e l'Arsenal potrebbe lasciarlo partire per circa 10 milioni di euro.