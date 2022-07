Doolin (all. Portadown): “Jordan alla Roma? Potrebbe mandarci una foto con Mourinho”

Paul Doolin, allenatore del Portadown, ha parlato del possibile interessamento della Roma sul terzino sinistro classe 2005 Reece Jordan. Queste le sue parole riportare dal sito Belfast Telegraph: "Ha giocato con noi martedì e non so nulla dell'offerta della Roma. Ha solo 16 anni ma ha un grande potenziale. Se mai dovesse andare dallo Special One, gli auguro ogni bene. Potrebbe mandarci una foto di lui con José! L'Irish League è un campionato fisico ed è difficile per un ragazzo di 16 anni affrontare alcuni dei giocatori."