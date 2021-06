Donnarumma, quasi fatta col PSG: ingaggio da 60 milioni più bonus in cinque anni

L'ormai ex portiere del Milan, accostato anche alla Roma, è a un passo dai francesi: 12 milioni a stagione, l'ok definitivo può arrivare domani

Gianluigi Donnarumma è ormai a un passo dal PSG. Il portiere in scadenza con il Milan che ha già dato l'addio ai rossoneri ed era stato accostato anche alla Roma, a meno di clamorosi ribaltoni nella notte, diventerà il nuovo portiere dei parigini. Come riporta 'Sky Sport', la chiusura è prevista nelle prossime 24 ore: manca solo l'ok definitivo e l'affare verrà definito del tutto. Le cifre sono di quelle importanti: 12 milioni all'anno per cinque stagioni, per un totale di 60 milioni a cui vanno aggiunti anche dei bonus di facile raggiungimento. Donnarumma potrebbe svolgere le visite mediche a Coverciano, dove è in ritiro con la Nazionale, o a Firenze con un medico del PSG. Niete da fare quindi per la Juventus, il Barcellona o per la Roma, con la suggestione nata nei giorni scorsi per una telefonata di Mourinho direttamente al giocatore.