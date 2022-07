Oggi Pinto a Milano da Galliani: incontro col Monza per Villar

La Roma studia le cessioni. Domani Tiago Pinto, con la squadra in partenza per il ritiro in Portogallo, raggiungerà invece Milano. Il gm giallorosso proverà a stringere per alcune operazioni in uscita, come Gonzalo Villar. Secondo 'Sky Sport', domani è in programma un incontro tra Pinto e Adriano Galliani proprio per lo spagnolo. Il Monza è interessato al centrocampista che negli ultimi mesi ha giocato al Getafe in prestito, le parti - al loro secondo incontro domani - cercheranno l'intesa. Per la Roma sarebbe un altro tassello importante.