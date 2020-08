Distanza tra Roma e Napoli per Milik. Intanto l’agente di Under incontra Giuntoli

Proseguono i dialoghi tra Roma e Napoli per Arkadiusz Milik, l’obiettivo numero uno del club giallorosso in caso di cessione di Dzeko. Al momento la trattativa tra le due società ha subìto un rallentamento a causa delle richieste degli azzurri, che vorrebbero 20 milioni cash più Cengiz Under e Alessio Riccardi. La Roma – ricorda “Calciomercato.it” – non andrà oltre gli 8-10.

Intanto l’esterno turco resta comunque molto vicino al Napoli. Nella giornata di ieri si parlava di un accordo totale tra le due parti: i discorsi tra l’entourage del giocatore e il ds Cristiano Giuntoli vanno avanti da un po’ e, secondo “Il Mattino”, oggi il dirigente partenopeo incontrerà nuovamente Utku Cenikli, agente della scuderia che gestisce la procura del numero 17, per limare gli ultimi dettagli. Il calciatore della Roma chiede uno stipendio di 4 milioni a stagione (attualmente ne guadagna 2,5): l’offerta del Napoli non è tanto distante. Alla riunione prenderà parte anche l’amministratore delegato azzurro Andrea Chiavelli.