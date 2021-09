Diawara resta alla Roma: no definitivo al Galatasaray

Il centrocampista e i giallorossi andranno avanti insieme. No al prestito proposto dai turchi. Darboe rinnova

Non servirà aspettare questa sera la chiusura del calciomercato turco per mettere la parola fine alla questione Diawara-Galatasaray. Il centrocampista, di ritorno oggi a Roma con un volo dalla Guinea che ha fatto scalo a Parigi, a meno di nuovi cambi di fronte improvvisi resterà in giallorosso. Almeno fino a gennaio. Come appreso da Forzaroma.info, sia il giocatore che il club non sono convinti della possibilità di una cessione in prestito al club turco. A mercato chiuso, Tiago Pinto non avrebbe più la possibilità di trovare un sostituto per l'ex Napoli, che è pronto dunque a rimettersi agli ordini di Mourinho per giocarsi le sue chances. Avrà la concorrenza di Darboe, ormai pronto a mettere la firma sul rinnovo di contratto. Gli incontri tra il club e gli agenti del giocatore (molti più di quelli previsti dalla Roma) hanno portato a una bozza d'accordo. Una volta trovata la quadra su tutti i dettagli arriverà l'annuncio.