Dennis Man, l’agente svela un retroscena: “Mourinho lo voleva alla Roma”

Le parole del procuratore: "José avrebbe potuto avere alla Roma un calciatore romeno, ma purtroppo il club doveva rispettare il fair play finanziario e non poteva acquistarlo"

Giovanni Becali, agente dei giocatori del Parma Valentin Mihaila e di Dennis Man, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Orange Sport. Il procuratore ha svelato un retroscena di mercato che riguarda lo Special One: "Mourinho sa tutto del calcio rumeno. Avrebbe potuto avere alla Roma un calciatore romeno, ma purtroppo il club doveva rispettare il fair play finanziario e non poteva acquistarlo. Mou ha pensato a Dennis Man, ma il Parma era in Serie B. Se il club fosse stato promosso anche grazie al suo aiuto, Man avrebbe preso la strada di Roma".