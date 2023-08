Demiral raggiunge Ibanez: è fatta per il trasferimento all’Al Ahli per 20 milioni

Sta per sfumare uno dei possibili rinforzi in difesa per la Roma. Come riporta 'calciomercato.com', è fatta per il trasferimento di Merih Demiral all'Al Ahli: c'è l'accordo con l'Atalanta e con il giocatore. Nelle prossime 24 ore dovrebbero arrivare anche le firme. Niente da fare per le altre pretendenti, tra cui due club inglesi che offrivano condizioni simili agli arabi. E così i giallorossi, che dopo la cessione di Ibanez cercano un puntello per la retroguardia e i due nomi circolati in queste ore erano proprio Demiral e Solet. Il turco, invece, andrà a giocare proprio insieme al brasiliano ex Roma. Si parla di un affare da 20 milioni, 13 per tre anni al calciatore.